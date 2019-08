Dakota Johnson e Chris Martin retomam namoro dois meses após o término

05/08/2019 | 14:11



Pode ser muito amor, pode ser a saudade... mas no mundo dos famosos existem muitos casais ioiô, ou seja, que estão constantemente se separando e voltando a namorar.

A atriz Dakota Johnson, mais conhecida por trabalhar na franquia de Cinquenta Tons de Cinza, e o cantor Chris Martin, retomaram o namoro dois meses após encerrarem o relacionamento.

Segundo a revista US Weekly, o casal foi visto em uma festa celebrando o encerramento das filmagens do longa Covers e, depois, no lançamento de The Peanut Butter Falcon, em que ela contracena com Shia Labeouf.

O relacionamento de Johnson e Martin teve início em 2017. Na época em que o término veio a público foi relatado que os dois estavam chateados com o fim do namoro, mas que haviam mantido a amizade.

Será que o romance vai continuar?