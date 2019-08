Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith são vistos em cartório com licença de casamento

05/08/2019 | 14:11



Desde o fim de seu relacionamento com Diane Kruger, Joshua Jackson não engatava nada sério com ninguém - até agora! Parece que o eterno Pacey de Dawson's Creek está preparado para oficializar sua união com Jodie Turner-Smith, atriz mais conhecida por ter atuado em séries como The Last Ship e Nightflyers. Pois é, segundo informações do Daily Mail, o casal foi visto em um cartório de Beverly Hills na última sexta-feira, dia 2.

Nos cliques, divulgados pelo jornal inglês, ambos aparecem entrando no prédio segurando licenças de casamento dentro de um envelope amarelo. Essa licença é válida por 90 dias.

O casal está junto desde outubro de 2018, mas aparentemente passou por um breve término, já que Joshua foi visto aos beijos com outra mulher em um aeroporto, em junho desse ano. Antes de Jodie, ele ainda curtiu bastante sua vida de solteiro.

Lembrando que o relacionamento de Joshua com Kruger durou dez anos e terminou em 2016. Pouco tempo depois, ela engatou um namoro com Norman Reedus, com quem está até hoje. Ambos deram as boas-vindas à primeira filha do casal, em novembro de 2018.