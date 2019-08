Após 7ª vitória consecutiva no Brasileiro, Santos bate São Caetano em jogo-treino

05/08/2019 | 13:42



Os jogadores do Santos voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira pela manhã, após o time conquistar a sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, com a goleada por 6 a 1 sobre o Goiás, ratificando a liderança (32 pontos), com quatro pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

Enquanto os titulares do triunfo sobre os goianos, obtido na Vila Belmiro, fizeram um trabalho regenerativo no CT Rei Pelé, os reservas venceram o São Caetano em jogo-treino no local. Os gols santistas foram marcados por Evandro e Jean Mota.

Evandro substituiu Felipe Jonatan no decorrer do duelo com o Goiás no domingo, assim como Marinho e Uribe também entraram em campo durante a goleada, nos respectivos lugares de Derlis González e Eduardo Sasha, e também participaram deste jogo-treino.

Os jogadores do Santos terão folga nesta terça-feira e voltam aos treinos somente na quarta, quando vão retomar os preparativos para o duelo com o São Paulo, sábado, às 17 horas, no Morumbi, pela 14ª rodada do Brasileirão. Além de ser um clássico, o jogo deve ganhar um atrativo a mais com a possível estreia do lateral-direito são-paulino Daniel Alves, recém-contratado pelo clube do Morumbi.

Nas sete vitórias consecutivas do Brasileiro, o Santos somou 16 gols marcados e apenas três sofridos. Fora de casa, o time do técnico Jorge Sampaoli soma quatro triunfos(sobre Botafogo, Bahia, Ceará e Grêmio), um empate (CSA) e uma derrota (Palmeiras).