Após vice, Rogerinho sobe 30 posições na ATP e volta a ser número 2 do Brasil

05/08/2019 | 13:21



Depois de conquistar no último final de semana o vice-campeonato do Challenger de Liberec, na República Checa, Rogério Dutra Silva subiu 30 posições no ranking da ATP, que foi atualizado nesta segunda-feira, e voltou a ocupar o posto de tenista número 2 do Brasil.

O paulista de 35 anos assumiu a 206ª colocação e ficou mais próximo de retornar ao Top 200 da listagem, fechado hoje pelo norte-americano Noah Rubin, que está apenas dez pontos à frente do brasileiro (251 a 241). Rogerinho ultrapassou João Menezes, o 212º no geral e hoje o terceiro mais bem ranqueado do País, com 233, e ficou novamente atrás apenas de Thiago Monteiro, que permaneceu em 106º, com 532 pontos.

João Menezes, porém, tem motivos de sobra para comemorar nesta segunda-feira, pois no último domingo à noite conquistou a medalha de ouro do tênis masculino dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Com o troféu, o jogador de 22 anos garantiu vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, na qual ele estará presente caso se mantenha entre os 300 melhores do ranking até o dia 8 de junho do ano que vem.

O outro único brasileiro que figura no Top 300 é Thomaz Bellucci, que caiu sete posições nesta segunda-feira é agora é o 266º tenista do mundo.

O sérvio Novak Djokovic, com 12.415 pontos, segue na liderança disparada do ranking, enquanto Rafael Nadal é o segundo colocado, com 7.945. E o espanhol corre o risco de perder o posto para o suíço Roger Federer, com 7.460, nesta semana, quando disputará o Masters 1000 realizado no Canadá, em Montreal. Atual campeão do evento canadense, que no ano passado ocorreu em Toronto, ele só seguirá como número 2 da ATP se avançar pelo menos à final da competição.

O título do evento canadense dá 1.000 pontos no ranking, pontuação que Nadal defenderá, sendo que o vice-campeonato da competição rende 600. Federer não disputará esta edição da competição realizada em quadras duras no Canadá, mas não tem pontuação a defender nesta semana.

Campeão no último sábado do Torneio de Kitzbuhel, realizado em seu país, austríaco Dominic Thiem se manteve na quarta posição da ATP, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas e o japonês Kei Nishikori subiram um posto cada e agora figuram nas respectivas quinta e sexta colocações. Eles foram beneficiados pela queda do alemão Alexander Zverev do quinto para o sétimo lugar.

Já o italiano Fabio Fognini caiu da nona para a 11ª posição e foi ultrapassado pelo russo Daniil Medvedev e o sul-africano Kevin Anderson, que fecham o Top 10. Já no grupo dos 30 primeiros, destaque para a presença do australiano Nick Kyrgios, que assumiu a 27ª posição ao saltar 25 postos. A grande ascensão se deveu à conquista do Torneio de Washington, ATP 500 no qual ele triunfou no último domingo.

FEMININO - Já o ranking da WTA, liderado pela australiana Ashleigh Barty, teve apenas uma mudança de posição em seu Top 20. A norte-americana Serena Williams, ex-número 1 do mundo, caiu do dono para o décimo lugar ao ser ultrapassada pela bielo-russa Aryna Sabalenka, que foi vice-campeã do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, no último domingo.

Nesta semana, o topo da listagem feminina estará em jogo. A japonesa Naomi Osaka e a checa Karolina Pliskova, respectivas vice-líder e terceiro colocadas, têm chances de assumir a ponta na disputa do Torneio de Toronto, onde Barty tentará se manter no primeiro lugar.

Beatriz Haddad Maia, única brasileira no Top 100, se manteve na 97ª colocação. Ela está suspensa preventivamente das competições pelo Programa Antidoping da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), em punição aplicada no mês passado, depois de ter sido reprovada em um exame antidoping.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2º Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3º Roger Federer (SUI) - 7.460

4º Dominic Thiem (AUT) - 4.755

5º Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.045

6º Kei Nishikori (JAP) - 4.040

7º Alexander Zverev (ALE) - 4.005

8º Karen Khachanov (RUS) - 2.890

9º Daniil Medvedev (RUS) - 2.745

10º Kevin Anderson (AFS) - 2.500

11º Fabio Fognini (ITA) - 2.420

12º Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.230

13º Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.215

14º Borna Coric (CRO) - 2.195

15º John Isner (EUA) - 2.085

16º Marin Cilic (CRO) - 2.030

17º Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.975

18º David Goffin (BEL) - 1.815

19º Milos Raonic (CAN) - 1.810

19º Gael Monfils (FRA) - 1.770

106º Thiago Monteiro (BRA) - 532

206º Rogério Dutra Silva (BRA) - 241

212º João Menezes (BRA) - 233

266º Thomaz Bellucci (BRA) - 165

Confira o ranking atualizado da WTA:

1ª Ashleigh Barty (AUS) - 6.605 pontos

2ª Naomi Osaka (JAP) - 6.228

3ª Karolina Pliskova (RCH) - 6.055

4ª Simona Halep (ROM) - 5.933

5ª Kiki Bertens (HOL) - 5.130

6ª Petra Kvitova (RCH) - 4.785

7ª Elina Svitolina (UCR) - 4.737

8ª Sloane Stephens (EUA) - 3.773

9ª Aryna Sabalenka (BIE) - 3.565

10ª Serena Williams (EUA) - 3.410

11ª Anastasija Sevastova (LET) - 3.356

12ª Belinda Bencic (SUI) - 2.963

13ª Angelique Kerber (ALE) - 2.875

14ª Johanna Konta (GBR) - 2.745

15ª Marketa Vondrousova (RCH) - 2.652

16ª Qiang Wang (CHN) - 2.647

17ª Madison Keys (EUA) - 2.556

18ª Caroline Wozniacki (DIN) - 2.478

19ª Anett Kontaveit (EST) - 2.335

20ª Elise Mertens (BEL) - 2.180

97ª Beatriz Haddad Maia (BRA) - 641