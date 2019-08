Falta de planejamento

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 13:27



O assunto pode até parecer de menor importância, mas na verdade é situação preocupante quando se sabe que a raiva é doença infeciosa que pode levar animais e seres humanos à morte. E, segundo o Ministério da Saúde, a letalidade é de aproximadamente 100% para quem não tomar a vacina em caso de ferimento provocado por cão ou gato contaminado. Não é por outro motivo que é inquietante a notícia de que o governo federal não vai disponibilizar, neste ano, a vacina para que municípios do Estado de São Paulo coloquem nas ruas as tradicionais campanhas de imunização antirrábica.

Assim como é inquietante saber que o medicamento não vai chegar porque houve atraso na entrega ao governo federal por parte do laboratório fornecedor. Diz o Ministério da Saúde que identificou problemas técnicos na produção da vacina e que aguarda a chegada do material. Não informa, porém, nada além disso. É preocupante também saber que não há planejamento para recorrer a um plano B quando esse tipo de contratempo ocorre. E não se trata, aqui, de assunto banal, posto que é caso de saúde pública, e compete ao governante de plantão garantir que a máquina funcione para atender à população.

No caso específico do Grande ABC, apenas três das sete cidades – Santo André, São Bernardo e São Caetano – vão usar estoque remanescente para colocar campanhas nas ruas. Ainda assim, somadas todas as doses da vacina, será possível imunizar apenas 16.900 animais nestes municípios, número bem distante dos 95.234 do ano passado. Para se ter ideia mais clara de como a situação beira o dramático, basta usar São Bernardo como exemplo: o município, que possui 3.300 frascos do medicamento, vacinou 43.934 cães e gatos em 2018.

Quem tem cão ou gato pode até recorrer à rede privada, mas em tempos de crise e desemprego em alta é bem provável que uma minoria poderá fazê-lo. Afinal, a dose custa entre R$ 30 e R$ 50. Obviamente, muitos moradores da região que possuem animal de estimação têm outras prioridades. Se há uma diretriz da sáude pública com relação ao tema, que o governo encontre a saída.