Príncipe George celebra aniversário com festa com o tema de futebol

05/08/2019 | 13:11



Príncipe George não passou seu aniversário de seis anos de idade em branco! O garoto contou com uma festa no palácio de Kensington, onde mora com a família e o evento teve um tema que ela gosta muito: futebol! De acordo com o jornal Daily Mail, a celebração foi inspirada no esporte do qual o menino é fã, algo que puxou do pai, Príncipe William.

Uma fonte teria dito à publicação que a festa ocorreu no castelo e os colegas da escola de George estiveram por lá. A celebração aconteceu após as aulas e depois que a família real aproveitou para escapar dos compromissos oficiais para descansar em uma ilha paradisíaca, a fim de aproveitarem as férias de verão.

Já era possível prever o tem da festa pelas fotos oficiais que saíram do príncipe, com ele vestindo a camiseta oficial do time da Inglaterra, e clicadas por Kate Middleton. Uma fofura!

