Crushes de viagem: aeroportos e rodoviárias que dão mais matches no Brasil

Da Redação, com assessoria



05/08/2019 | 12:18

As pessoas costumam viajar com amigos, familiares ou até mesmo sozinhas. Isso porque é sempre bom conhecer novos lugares, pontos turísticos, comidas diferentes e, principalmente, novas pessoas. Foi pensando nisso que o happn decidiu mapear aeroportos e rodoviárias do Brasil. O objetivo era mostrar quais destes locais tiveram mais combinações durante o período das férias de meio do ano.

A pesquisa mostrou que os usuários dedicaram seu tempo nas salas de espera, filas de check-in e embarque para encontrar crushes de viagem que estavam por perto, que tinham cruzado seu caminho ou que poderiam até estar indo para o mesmo destino. Foram analisados oito aeroportos e terminais rodoviários de diferentes regiões do País durante o período das férias de julho.

Abaixo, confira o ranking completo:

Aeroportos

1. Aeroporto de Congonhas (SP)

2. Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont (RJ)

3. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão (RJ)

4. Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos (SP)

5. Aeroporto da Pampulha (MG)

6. Aeroporto Internacional Salgado Filho – Porto Alegre (RS)

7. Aeroporto Internacional de Salvador (BA)

8. Aeroporto Internacional de Confins (MG)

Rodoviárias

1. Rodoviária do Tietê (SP)

2. Terminal Rodoviário Barra Funda (SP)

3. Terminal Jabaquara (SP)

4. Terminal Rodoviário de Belo Horizonte (MG)

5. Terminal Rodoviário de Salvador (BA)

6. Estação Rodoviária Central (RS)

7. Rodoviária Novo Rio (RJ)

8. Terminal Rodoviário Geraldo Scavone (SP)

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira 30 filmes românticos que você pode assistir e resgatar as esperanças no amor: