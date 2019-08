Terceira idade: 26% dos idosos combatem a solidão com redes sociais

Da Redação, com assessoria



Como a principal forma de combater a solidão, 26% dos adultos maiores de 65 anos usam redes sociais, como WhatsApp e Facebook. Os dados são de uma pesquisa realizada pela comparadora de seguros online oMelhorTrato.com.br. O estudo, realizado com mais de 1.250 usuários cariocas, também aponta que outras formas de combater o isolamento são conversar com familiares, amigos e vizinhos (19%), e participar de cursos presenciais e atividades de lazer (14%).

“Nos últimos cinco anos, nota-se um crescente aumento nos usuários de internet de mais de 60 anos”, comenta Cristian Rennella, CEO da companhia. Ele acrescenta que, hoje, 76% dos usuários acessam os serviços da oMelhorTrato.com.br por meio de dispositivos móveis – estatística que poucos anos atrás era liderada pelos computadores.

A idade, inclusive, é um fator na posse de smartphones. No Brasil, 85% das pessoas entre 18 e 34 anos têm um celular, enquanto apenas 32% dos maiores de 50 anos possuem o dispositivo. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Pew Center Researcher em 27 países.

Esta desigualdade digital também foi medida localmente pelo Datafolha. Aqui, foi percebido que o acesso à tecnologia e à internet ainda é muito baixo entre os adultos, em comparação com os mais jovens. Tanto é que 97% dos brasileiros de até 24 anos têm uma conta em alguma rede social, número que caía para 32% entre pessoas com mais de 60 anos. Esses números melhoram quando o adulto é escolarizado (71%) ou rico (60%).

Está comprovado, no entanto, que o uso de celulares e da tecnologia ajuda a estimular o cérebro dos adultos maiores de idade. O professor do departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande Norte, Mário Miguel, explica para a Folha de S. Paulo que “o contato com a informática provoca o aumento do hipocampo, área do cérebro fundamental para a cognição e a memória”.

Pensando nisso, oMelhorTrato.com.br elencou alguns benefícios que pessoas idosas poderiam ter ao adquirir um celular:

– Livre comunicação: Para os idosos, é comum esperar uma ligação vinda de um telefone fixo. Porém, com o celular, eles poderão fazer e receber ligações em qualquer lugar sem a necessidade de estar à espera de que o telefone toque. O aparelho também pode ajudar em casos de emergência.

– Estimular a mente: Não só existem aplicativos que permitem às pessoas idosas aprender novos idiomas, como também há aqueles que permitem escutar livros em áudio, ver vídeos para aprender novas habilidades e até escutar sua música favorita. E mais: um estudo comprovou que aqueles que têm

Alzheimer em etapas iniciais podem melhorar sua memória se tirarem várias fotos das atividades que realizam durante o dia.

– Lembretes: Muitos smartphones têm a possibilidade de fixar lembretes e alarmes. Desta maneira, os idosos podem obter um melhor controle de suas atividades ou de seus medicamentos receitados.

– Fácil localização: Com a opção de localização via GPS, é fácil saber onde uma pessoa está. Assim, é uma boa ideia que os idosos com Alzheimer tenham consigo um telefone que permita que seus familiares saibam sua localização a cada momento em caso de que saiam de sua casa.

