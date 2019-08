Paula Fernandes abre o jogo sobre depressão: - Achava que a culpa era minha

05/08/2019 | 12:11



Paula Fernandes abriu o jogo sobre sua depressão. Durante o Encontro com Fátima Bernardes, a sertaneja disse o seguinte:

- Eu fui diagnosticada no momento que eu fui ao psiquiatra pela primeira vez. Foi aos 18 anos. Eu não admitia eu ser tão jovem e passar por aquilo. Eu pensava que só pessoas mais velhas passavam por isso.

Além disso, a cantora participou de um quadro do Dr. Dráuzio Varella, no Fantástico, e também falou sobre a doença, que a fez ter diversos sintomas:

- Dor de cabeça, taquicardia... achei que eu estava com problema cardíaco: Meu Deus, eu tenho que ir ao médico.

Na época, ela havia tentado carreira em São Paulo, mas quando não deu certo, voltou para sua cidade, em Minas Gerais, aos 19 anos de idade:

- Eu achava que a culpa era minha. Aí não dei conta. Eu passava o dia inteiro tremendo, sentada no sofá. Tinha dias que eu tinha crises de taquicardia e eu parava no hospital com não sei quanto de batimentos por segundo e achava que ia morrer. E uma falta de ar... eu não comprava um pão sozinha.

Ela ainda declarou:

- Eu não entendia porque eu não tinha consciência ainda. Quando a minha depressão chegou no ápice, de 0 a dez, chegou a nove, o meu cabelo já tinha caído bastante, eu perdi sete quilos em um espaço de tempo curtíssimo, porque eu já não comia. O que vinha na minha cabeça era que eu estava ficando doida: por que eu estou sentindo isso? Eu sou tão jovem, tão bonita, interessante, inteligente... por que eu estou sentindo isso?