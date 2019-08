Beyoncé planeja reunir as Destiny's Child para turnê mundial em 2020

05/08/2019 | 12:11



Eita! Parece que Beyoncé está planejando um retorno com suas ex-colegas de Destiny?s Child, as cantoras Kelly Rowland e Michelle Williams. Em contato com uma fonte próxima da cantora, o jornal Daily Mirror noticiou que o trio está planejando uma turnê mundial e um novo disco. A última performance do grupo ocorreu há quase 15 anos, em 2005.

De acordo com a publicação, Beyoncé e as colegas de palco teriam sido inspiradas pela turnê comemorativa das Spice Girls, realizada no primeiro semestre de 2019. Apesar da ausência de Victoria Beckham, as apresentações da girl band britânica foram sucesso de público e tiveram imensa repercussão internacional.

Além disso, a fonte ainda afirmou que o projeto só não veio à público ainda porque o trio está em busca de acertos em suas agendas que possibilitem a leva de shows que estão planejando. Porém, garantiu que a gravação do disco foi uma iniciativa de Beyoncé.

- Ela está desesperada para que as meninas voltem ao estúdio com ela e 2020 é o ano ideal, quando será o aniversário de 20 anos de surgimento do grupo. Ela viu o sucesso da turnê das Spice Girls e quer fazer o mesmo, mas muito maior e melhor. A Beyoncé tem se encontrado com a Kelly e a Michelle e elas estão discutindo o que pode ser feito, contou.

E continuou:

- Ainda está tudo no começo, mas pode sair um disco com novas músicas acompanhadas por alguns dos hits delas. Depois ela querem a turnê, curta o suficiente para que elas consigam colocar em suas agendas, mas grande o suficiente para que todos os fãs consigam assistir, finalizou.

Até o momento, Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams ainda não se pronunciaram publicamente em relação às informações noticiadas pela imprensa inglesa. Nas redes sociais, as postagens mais recentes de Beyoncé se relacionam com o filme Rei Leão, cuja participação como dubladora da leoa Nala fez muito sucesso, e também uma sessão de fotos bem casual em que a cantora arrasou no decote e batom vermelho.