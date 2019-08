Val Marchiori processa SBT e programa Fofocalizando após carta de seu ex ser divulgada

05/08/2019 | 12:10



Recentemente, Val Marchiori abandonou o programa Tricotando, do qual participa como apresentadora, após se defender de críticas feitas por seu ex-marido, Evaldo Ulinski. O empresário mandou uma carta ao apresentador Leão Lobo, em que comparava sua ex-esposa a uma prostituta de luxo, que se relaciona com vários homens por dinheiro. A mensagem foi lida ao vivo durante a exibição do Fofocalizando no início do mês de julho.

Na ocasião, ela comentou o ocorrido durante o programa, dizendo que a imprensa estava trabalhando com informações antigas, de 2012, da época em que teve uma briga com o empresário, com quem ainda nem era casada.

Agora, a apresentadora voltou a falar sobre o assunto durante sua participação especial no programa Hora do Faro, exibido no último domingo, dia 4. Ao participar do quadro Pratos Limpos, Val revelou que entrou com um processo contra o SBT e os apresentadores do programa Fofocalizando.

- Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT. Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [o ex-marido], Lívia Andrade e Leo Dias. Abri sim, disse.

Ela ainda continua:

- Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos.