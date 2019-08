Trump quer que responsáveis por crimes de ódio enfrentem pena de morte

05/08/2019 | 12:03



O presidente americano, Donald Trump, chamou de "ataque contra a nação" os tiroteios em massa que ocorreram no país no último fim de semana no Texas e em Ohio. Ele disse que pediu ao Departamento de Justiça (DoJ, em inglês) que faça um projeto para que pessoas que cometem crime de ódio enfrentem pena de morte e que trabalhe, junto a autoridades nacionais e locais, além de empresas de mídias sociais, para identificar a possível ocorrência de tiroteios em massa antes que aconteçam.

Em pronunciamento nesta segunda-feira, 5, sobre os acontecimentos, ele também afirmou que vai buscar uma parceria bipartidária com democratas para aprovar projetos que combatam violências como essas, além de defender uma reforma no sistema de saúde mental. Segundo ele, é preciso também parar a "glorificação da violência" atualmente, como em jogos de videogame.