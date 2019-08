Tiago Iorc anuncia turnê do seu 'Acústico MTV'

05/08/2019 | 11:09



Depois de lançar de surpresa no início de maio um novo disco e depois gravar a volta do Acústico MTV, o cantor e compositor Tiago Iorc anunciou uma turnê do novo trabalho, com 15 shows pelo Brasil, a começar no dia 29 de outubro em Salvador. Os ingressos para os shows começam a ser vendidos nesta terça-feira, 6.

O show em São Paulo ocorre no dia 8 de novembro. Ainda não há informações sobre os locais específicos de cada apresentação. O músico vai levar ao palco o seu Acústico MTV, gravado também em maio, em alternou novas canções com sucessos como Cataflor e Mil Razões, e outros.

Em janeiro de 2018, o cantor e compositor brasiliense, hoje com 33 anos, anunciou que tiraria um período sabático, afastado das redes sociais. Ele estava no auge após emplacar vários sucessos de seu disco Troco Likes, de 2015, como Coisa Linda e Amei Te Ver, mesclando canções pop e baladas românticas. As músicas entraram nas trilhas sonoras de novelas, e Tiago virou figurinha frequente em programas de TV. Ele voltou de surpresa em maio deste ano, com o disco Reconstrução.

Os shows de Tiago Iorc estão marcados para Salvador (20/10), Aracaju (21/10), João Pessoa (23/10), Fortaleza (25/10), Recife (27/10), Porto Alegre (2/11), Curitiba (3/11), Ribeirão Preto (5/11), Jundiaí (6/11), São Paulo (8/11), Goiânia (20/11), Brasília (21/11), Belo Horizonte (23/11) e Rio de Janeiro (29 e 30/11).