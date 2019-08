Mel B fala sobre relacionamento abusivo que teve por dez anos: - Eu quase perdi a minha vida

05/08/2019 | 11:10



Quem vê Mel B cantando sobre girl power e sabe o quanto ela inspirou milhares de meninas ao redor do planeta não sabe pelos problemas que a cantora teve que passar. A integrante das Spice Girls foi casada com o empresário Stephen Belafonte durante dez anos e viveu essa década dentro de um relacionamento abusivo que a fez sofrer muito, como contou em entrevista ao Daily Mail.

A diva pop hoje em dia está de volta à sua cidade natal no interior do Reino Unido, mais próxima de sua família e longe do mundo que a fez sofrer durante anos. Scary Spice, como é conhecida, revelou que está focando em ficar mais próxima de sua família nesse momento e aproveitar a onda que da volta das Spice Girls. Tudo isso é muito importante para ela, pois Mel B se distanciou das pessoas que amava durante anos por conta do abuso emocional que sofria. A cantora chegou até mesmo a se distanciar de Geri Halliwell, sua colega de banda, por causa do ex-marido.

- Minha vida era uma bagunça. Eu não queria que ninguém soubesse e por isso eu evitava as pessoas e fingia que tudo estava ótimo.

Felizmente, essa fase já passou e agora Mel B é outra. A diva escreveu um livro contando sua experiência e hoje em dia dá palestras e luta pelas mulheres que estão em vivendo relacionamentos abusivos. Por mais que hoje a cantora tenha superado seus problemas, ela contou que teve que passar por situações bem pesadas até se libertar daquela situação:

- Eu perdi a minha família, meus amigos, meu autorrespeito e eu quase perdi a minha vida.

Mel B ainda completa que se sentia muito envergonhada pelo que estava vivendo e achava que tudo era sua culpa. Ela disse que só se tocou de como o que viveu era tão comum entre as mulheres após escrever seu livro e ouvir o retorno das pessoas. Agora, ela faz questão de deixar bem claro que não se sente mais envergonhada e está a todo vapor com seus planos para o futuro. Ficamos felizes por você, Mel B!