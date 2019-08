Ásia e Oceania: como aproveitar o verão nos hotéis Shangri-La

Redação



05/08/2019 | 11:18

Os hotéis da rede Shangri-La são ótimas opções para aproveitar a Ásia e a Oceania em alto estilo. Quem reserve duas noites ou mais em um dos resorts do grupo pode aproveitar a promoção Savour Summero, com café da manhã para duas pessoas incluído na diária, bem como créditos de até US$ 50 para serem utilizados em restaurantes, bares e até jantares à beira-mar no hotel escolhido. Além disso, crianças ganham cortesia nas refeições.

Divulgação Hotel conta com muito luxo

Como aproveitar os hotéis Shangri-la

Depois de um dia de diversão ao sol no maior parque aquático do Pacífico Sul, as famílias em férias no Shangri-La’s Fiji Resort & Spa, na Ilha Yanuca, podem desfrutar de uma refeição à beira-mar em qualquer um dos novos restaurantes do resort.

Os adultos podem continuar as suas noites no Black Marlin Tropical Bar, um elegante tiki bar com mais de 100 rótulos de rum provenientes de todo o mundo – incluindo o Yanuca Rum, exclusivo do resort, que é destinado unicamente aos clientes do Black Marlin.

Os madrugadores podem aproveitar um café da manhã em meio à natureza, com vista para o icônico Monte Kinabalu – Patrimônio Mundial da UNESCO – e a única floresta tropical de Bornéu, no Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa. O local conta com uma reserva de 64 acres e abriga inúmeras plantas e animais encontrados apenas na Malásia.

Divulgação Shangri-La Hotel, em Bangkok

Já os mais gourmets podem saborear a culinária cantonesa no restaurante Summer Palace, localizado no Island Shangri-La Hong Kong. No Shangri-La Hotel Bangkok os hóspedes irão se deliciar com uma experiência cultural especial – uma apresentação de dança tradicional tailandesa – enquanto provam da cozinha típica do país e contemplam o rio Chao Phraya a partir do Salathip Restaurant.

O Shangri-La Hotel Sydney, na Austrália, oferecerá a promoção Savour Winter, na qual os viajantes podem terminar suas noites apreciando coquetéis no Blu Bar on 36, com vista para o porto e seus cartões-postais mundialmente famosos.

50 lugares para conhecer na Ásia

Com opções de destinos que incluem algumas das maravilhas do mundo moderno, o continente asiático é, sem dúvida, um local que reserva muitas surpresas e encantos. Para te ajudar a escolher o próximo destino, o Rota de Férias selecionou alguns lugares para conhecer na Ásia.