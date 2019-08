Namorada de Ludmilla chora ao se declarar para a cantora: - Eu não me vejo sem ela mais

05/08/2019 | 09:11



Ludmilla foi pega de surpresa na noite do último domingo, dia 4, ao participar do Domingão do Faustão. Vencedora do quadro Show dos Famosos, a funkeira participou do Arquivo Confidencial e ouviu depoimentos comoventes de amigos e familiares, como a namorada Brunna Gonçalves e da mãe, Silvana.

- Eu sempre quis ter a Lud, antes dela eu perdi um bebê de cinco meses. Quando ela tinha um mês o pai dela foi preso. Fiquei meio perdida, foi um sacrificio. Me faltou comida, mas para minha filha não. Já dormi com fome algumas vezes para ter o dela, mas não me lamento por isso, revelou a mãe da cantora.

A funkeira, então, confessou que não sabia da história e se declarou para Silvana:

- Eu não sabia daquilo da minha mãe. Ela nunca me contou. Se eu já valorizava minha mãe mais que tudo, agora eu nem sei. Mãe eu te amo muito, você é o amor da minha vida. Obrigada por existir.

Brunna Gonçalves foi às lágrimas ao falar sobre a namorada:

- Eu nunca senti isso que eu sinto por ela, é uma coisa louca. As vezes eu não tenho palavras para falar o quanto eu te amo. Me sufoca. Eu sou muito de cuidar, de dar comida, eu dou comida na boca da Ludmilla. É um neném, não deixo ela fazer nada. E na rua a gente não podia fazer isso. Para mim foi muito novo, né? Porque eu nunca tinha sentido vontade de me relacionar com mulher. Falei Cara eu não vou me prender, vou fazer e não vou me arrepender, tenho certeza. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida.

E continuou:

- Ela é uma pessoa iluminada e eu não me vejo sem ela mais. Agradeço todos os dias a Deus por ele ter colocado ela na minha vida. Nosso amor é muito, muito forte e ele capaz de combater as barreiras do preconceito. Tudo de ruim, eu tenho certeza que o nosso amor é capaz de combater.

Ludmilla, claro, não conteve a emoção e também chorou com o depoimento da amada:

- Gente, eu estou despedaçada aqui. Sempre me seguro o máximo para não chorar porque a danada sou eu. Não posso ficar chorando por aí, brincou ela.