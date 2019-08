Do Dgabc.com.br



05/08/2019 | 09:04



Atualizada às 9h

Por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (5) um motorista de ônibus perdeu o controle do veículo, que estava sem passageiros, e bateu de frente com poste, na avenida Dr. Antônio Álvaro, altura do número 517, na Vila Assunção, em Santo André.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 7h30, o homem foi retirado das ferragens consciente. O caso será registrado no 1º DP (Centro).

O trânsito local ficou comprometido até às 8h.



(mais informações em breve)