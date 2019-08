Festa Italiana a todo vapor no bairro Fundação

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:39



O segundo dia da 27ª Festa Italiana de São Caetano, ontem, ajudou a esquentar a baixa temperatura. Muitos aproveitaram o momento para tomar vinho e comer fogazza, macarronada ou o tradicional lanche de mortadela. “Por dia de festa chegamos a fazer 1.000 unidades (lanches). Essa verba que arrecadamos nos ajuda a manter as atividades da Associação Beneficente São João de Jerusalém”, conta o presidente da instituição, Tarsio Taricano.

Neste ano, a barraca inovou, não apenas em espaço para que as pessoas comam sentadas, mas no cardápio. “Os bolinhos, chamados de arancini (de risoto com ragu de linguiça), têm saído bastante”, complementa. Uma porção com quatro unidades é vendida a R$ 14 e o lanche de mortadela a R$ 7.

A Festa Italiana, com comidas típicas e shows, segue pelos sábados e domingos até dia 25, a partir das 18h, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no bairro da Fundação. Câmeras de monitoramento são a grande novidade nesta edição, fortalecendo a segurança.

A expectativa é de que 62 mil pessoas, em média, participem somando os fins de semana. Família Lima vai se apresentar no dia 11 e o cantor Sérgio Reis encerra a festa, no dia 25.