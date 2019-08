Festival do Chocolate, em Ribeirão, encerra com saldo positivo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:37



A 13ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires encerra mais um ano com a conta positiva. Nos três fins de semana de evento (incluindo as sextas-feiras), com início em 19 de julho, 150 mil pessoas passaram pelo Complexo Ayrton Senna, seja para curtir os shows ou para saborear as delícias das 45 barracas. Foram arrecadas 100 toneladas de alimentos, que serão distribuídas pelo Fundo de Solidariedade.

“O festival adotou, em 2017, formato que prioriza o caráter social e que ressalta seu objetivo de estimular o turismo e de valorizar a cultura local. Além disso, a Choco Run e a Choco Bike atraem mais adeptos. Esporte, lazer, ambiente seguro e familiar, tudo ao som de música e gastronomia. Essa combinação faz do festival evento reconhecido no Grande ABC e em todo o Estado”, conta o prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSB).

Neste ano, se apresentaram Thiaguinho, Blitz, Melin, Yasmin Santos, Diogo Nogueira, Lucas Lucco, Fala Mansa, Iza e Dilsinho, que encerrou a festa.

Silvio Silva, 49 anos, e Luci Vignatti, 49, de Mauá, prestigiam o evento todos os anos. “É ambiente seguro e familiar. É gostoso tomar chocolate quente, comer doce, além das atrações. Nem o frio espanta as pessoas”, brincou o autônomo ao lado da professora.

Mesmo com os termômetros marcando 10ºC ontem à noite, o operador de logística Cristiano Santos, 33, levou o filho de 5 meses, junto com a mulher e sogra. “Não dá pra ficar até muito tarde, mas não deixo de vir. A cidade espera por esse evento o ano todo”, diz o morador de Ribeirão.

A primeira vez como vendedor fez com que a responsável pela barraca Pizza di roma, Talita Lessa de Carvalho, planeje voltar para a edição do próximo ano. “A experiência foi muito boa e conseguimos vender cerca de 440 pizzas por noite. É um número bom, já que muitos vem apenas para comer os doces.”