Um correspondente

Ademir Medici



05/08/2019 | 07:00



Iniciamos a II Semana São Caetano 2019 com uma notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição do sábado 1º de agosto de 1959, 60 anos atrás:

São Caetano do Sul, 31. Os ucranianos residentes nesta cidade construíram dois templos, na Vila Barcelona. Não fosse o nome espanhol desta vila, tudo o mais situar-se-ia dentro de uma mesma coincidência, pois São Wladimir, o padroeiro dos ucranianos, é adorado na Rua dos Ucranianos, onde está o mais belo dos dois templos. No seu interior, velhos ícones lembram as práticas religiosas da Ucrânia. (Do nosso correspondente).

Nome do correspondente: Hermano Pini Filho. O velho e querido Hermano recrutado pelo News Seller quando da elevação ao atual Diário do Grande ABC, em 1968.

Hermano fez carreira no Estadão, no Diário e na imprensa de Campinas, de onde manteve regular contato com a página Memória, revivendo assuntos, focalizando imagens (foi um excelente fotógrafo), tirando dúvidas. Um verdadeiro orientador.

Seu texto era impecável, diferenciado. Falava escrevendo e vice-versa. Buscava a notícia nos detalhes. Não enrolava nem se fazia de estrela. Humor refinado. Do simples, ensinava e transmitia.

Tempos atrás sugerimos a ele que reunisse em livro suas crônicas. Ele se assinava Júlio Pinheiro. O leitor o procurava com esse nome, pois fazia dobradinha com outro cronista, Roterdan Cravo (pseudônimo do jornalista Fausto Polesi).

Hermano gostou da ideia do livro, mas não a desenvolveu. Com sua morte, sugerimos que a ideia do livro fosse retomada. Material não faltaria. Agora vamos atrás dos despachos que Hermano enviava ao Estadão. Gente, quanta coisa boa! A ideia do livro permanece.

NOVO SELO - Na II Semana São Caetano, um novo selo, com criação de Agostinho Fratini, infografista do Departamento de Artes do Diário.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

A pesquisadora Maria Claudia Ferreira descobre uma monografia de São Caetano de 1956.

Diário há 30 anos...

Sábado, 5 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7136

Manchete - Preços deixam Maílson da Nóbrega (ministro da Fazenda) escandalizado.

Gasolina terá 22% de álcool só em São Paulo para tentar deter os níveis alarmantes de poluição.

Santo André - Os professores que dão aulas em duas jornadas nas 35 Emeis entraram em greve.

Transportes - Sem acordo, o trólebus fica parado.

Cultura & Laze - Aramaçan inaugura exposição com 43 obras do artista plástico iugoslavo Hans Grudzinski. Ele viveu os últimos anos de sua vida em Mauá.

Polícia - Luiz Salles, 55, diretor-presidente da Sales Interamericana de Propaganda, é seqüestrado em São Paulo.

Em 5 de agosto de...

1909 - José Luiz Flaquer, de São Bernardo, é indicado delegado do Partido Republicano.

1959 - Alunos da Escola Industrial Júlio de Mesquita, de Santo André, deflagram greve por causa das más condições do edifício, falta de material para as aulas práticas, desinteresse das autoridades para resolver os problemas.

2014 - Metalúrgicos de Santo André desenvolvem a campanha “Para viver melhor”, lutando pela redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais, sem redução de salário.

Hoje

Dedicação da Basílica de Santa Maria

Dia Nacional da Saúde. Marca a data do nascimento, em 1872, do pioneiro da medicina sanitária brasileira, Dr. Oswaldo Cruz.

Santos do dia

Afra e seus companheiros (mártires)

Cassiano

Emídio

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 5 de agosto:

No Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul

Em Rondônia, Cerejeiras e Rolim de Moura

Na Paraíba, João Pessoa, capital do Estado

No Mato Grosso, Lucas do Rio Verde

Em Goiás, Rio Verde

Fonte: IBGE