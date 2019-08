Ele redescobriu a Calçada do Lorena

Ademir Medici



O professor e arquiteto Benedito Lima de Toledo aparecia todo paramentado para pesquisas de campo no alto da Serra do Mar, entre o Distrito de Riacho Grande e os limites de São Bernardo com Cubatão. Usava longas botas (para se defender das picadas de cobras), roupas escuras – (para se defender das picadas dos “borrachudos”) – e chapelão que cobria a vasta cabeleira e fazia sombra no seu rosto de longos bigodes. Às mãos, um facão de mateiro.

Virada da década dos anos 1960 para a década de 1970. As pesquisas do professor resultaram em dois volumes financiados pela Prefeitura de São Bernardo e pela empresa municipal de turismo, a extinta Protur: um completo, com mapas e 146 páginas datilografadas, outro impresso, em resumo, de 40 páginas, do fabuloso Projeto Lorena, com fotos de todos os monumentos do Caminho do Mar. São duas edições belíssimas que datam de 1975.

Graças ao trabalho do professor – verdadeiro historiador e arqueólogo – popularizava-se o primeiro caminho pavimentado a ligar São Paulo e Santos, cruzando o Grande ABC e inaugurado em 1792.

Incontáveis as reportagens escritas, a maior parte das quais publicadas pelo Diário do Grande ABC. O Banco de Dados do jornal guarda os negativos das várias reportagens realizadas.

A célebre Calçada do Lorena, em seu trecho inicial de um quilômetro, seria posteriormente recuperada pelo Departamento Histórico da Eletropaulo, para também incontáveis passeios e várias exposições.

Trabalho arqueológico pioneiro no Grande ABC, com peças expostas pela primeira vez no Pouso Paranapiacaba, a chamada Casa de Pedra que marca a descida do Velho Caminho do Mar.

Entre os achados neste trecho, pouco além do Monumento do Pico, um dos pousos de tropeiros soterrado e erigido na primeira metade do século 19. Estava pronto o “Projeto Lorena”, do subtítulo “Os Caminhos do Mar: revitalização, valorização e uso dos bens culturais”.

O ACADÊMICO - Benedito Lima de Toledo era professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele era membro da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

O professor José de Souza Martins, colega de Benedito Lima de Toledo na Academia Paulista de Letras, lembra que ele deixou obras importantes sobre a arquitetura barroca brasileira. Uma das obras destacada por Martins: “O Real Corpo de Engenheiros na capitania de São Paulo: destacando-se a obra do brigadeiro João da Costa Ferreira”. São Paulo: João Fortes Engenharia, 1981.

Martins informa que Benedito Lima de Toledo foi oblato da Ordem de São Bento (leigo que se oferece para servir em uma ordem religiosa).

Benedito Lima de Toledo parte aos 85 anos. Foi sepultado no cemitério Gethsemani, no Morumbi. Ele deixa a esposa, a bibliotecária Suzana Aléssio de Toledo, de 78 anos.

