Kyrgios conquista ATP 500 de Washington e pode ser cabeça de chave no US Open

04/08/2019 | 22:29



O australiano Nick Kyrgios faturou neste domingo o título do ATP 500 de Washington, disputado em quadras rápidas na capital dos Estados Unidos, ao superar o russo Daniil Medvedev na final do torneio por 2 sets a 0, com parciais de parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). Foi a segunda conquista dele em competições deste nível - a primeira foi em Acapulco, no México.

O triunfo do australiano, atual 52.º do mundo e famoso por polêmicas, veio com dois sets bastante equilibrados e vencidos no tie-break. Mesmo com dores nas costas, sentidas desde o sábado, na semifinal vencida sobre o grego Stefanos Tsitsipas, Kyrgios deu seu show à parte, especialmente no segundo set, para derrotar o número 10 do ranking da ATP em 1 hora e 34 minutos.

Com a vitória, o australiano chegou ao sexto título na carreira e, alcançando o 27.º posto no ranking, pode vir a ser um dos cabeças de chave do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no final deste mês, em Nova York.

Na chave feminina de Washington, o título ficou com a norte-americana Jessica Pegula. A atleta de 25 anos, atual número 79 do ranking da WTA, passou pela experiente italiana Camila Giorgi, 62.ª colocada, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, garantindo a sua primeira conquista na temporada.

Após 59 minutos de jogo, com agressividade e firmeza, Jessica Pegula, que é um nome em ascensão no tênis dos Estados Unidos, conseguiu encaixar boa parte dos primeiros serviços, salvando ainda um break-point que chegou a ceder para a adversária.

NA CALIFÓRNIA - Em outra final deste domingo, a chinesa Saisai Zheng conquistou o título do Torneio de San Jose, também em quadras rápidas, ao derrotar a bielo-russa Aryna Sabalenka, atual 10.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

Número 31 do ranking da WTA aos 25 anos, Saisai Zheng faturou o título em sua segunda final na carreira profissional - foi vice em Nanchang, na China, no ano passado. Derrotada, Sabalenka buscava o segundo troféu da temporada de 2019 e o quarto da carreira.