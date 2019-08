Casal é morto a tiros por criminosos em tentativa de assalto em SP

04/08/2019 | 21:40



Um casal foi morto a tiros por criminosos na noite deste sábado, 3, na zona oeste da capital paulista. Eles foram socorridos ao Hospital Universitário, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Victor Coimbra de Siqueira, de 31 anos, e Patrícia Cássia Mello Guirar, de 34 anos, teriam sido mortos durante uma tentativa de assalto, por volta das 20h30, na Doutor João Vieira Neves, região do Rio Pequeno.

Segundo a SSP, policiais militares foram chamados e encontraram projéteis próximo ao veículo preto da marca Dodge, modelo Journey, onde estava o casal.

Foram requisitados exames para as vítimas junto ao IML e o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 14º DP, em Pinheiros, e deverá ser encaminhado para o 51º DP, no Butantã, responsável pela área.

Outros crimes

Uma mulher foi baleada na manhã deste sábado após troca de tiros entre policiais militares e criminosos numa comunidade na zona sul de São Paulo. Ela foi socorrida e internada no Hospital Saboya. A vítima, de 21 anos, foi atingida no peito e superficialmente na cabeça, na Avenida Hélio Lobo, no Campo Belo.

Na madrugada de sábado, um homem foi baleado após tentar assaltar um guarda civil municipal no Brooklin, zona sul da capital. De acordo com a SSP, o agente contou que foi abordado por três rapazes que tentaram pegar sua arma, na na Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul. Na sequência, o GCM efetuou um disparo e atingiu um dos suspeitos.