Diretores das escolas de São Bernardo terão bolsas para pós

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo firmou parceria com a Fundação Salvador Arena a fim de oferecer qualificação aos diretores da rede municipal por meio de pós-graduação na área de gestão educacional. Vinte diretores foram contemplados com bolsa de estudo para a formação, que terá duração de 18 meses. Para o prefeito Orlando Morando (PSDB), a expectativa é a de que o incremento no currículo dos gestores tenham impacto na rede de forma geral, passando pelos professores, até chegar nos cerca de 82 mil estudantes – entre educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). “Estamos muito felizes em avançar no aprimoramento da educação em nossa cidade e, desta vez, 100% focados na excelência necessária aos nossos educadores, que são peças fundamentais no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Mais que isso, são agentes transformadores em cada unidade que coordenam”, considera o chefe do Executivo.

Em 360 horas, o curso de gestão educacional abordará os conceitos fundamentais da educação e a forma intrínseca com que ela interfere na evolução cidadã da população. Ainda adentrará nos conceitos de liderança prática e das relações interpessoais, conceitos socioemocionais, passando ainda pelo marketing e o emprego de novas ferramentas de aprendizagem na sala de aula. “Cada escola tem a face de seu diretor, por isso, a partir dessa formação de alto padrão sabemos que teremos resultados práticos efetivos e que vão reverberar na rede pública. É mais um capítulo que concretiza novo ciclo para a educação”, reforçou o prefeito.

A secretária de Educação Sílvia Donnini enfatizou a importância da formação para o aprimoramento dos gestores escolares. “Mais do que se aperfeiçoarem, sabemos que eles trarão aos seus grupos de trabalho novas possibilidades a partir de conteúdo primoroso que, com certeza, nos permitirá elevar o processo de aprendizagem e de inserção de outros conceitos ao nosso dia a dia”, disse.

DIVISOR DE ÁGUAS

A parceria com a Prefeitura inaugura também novo momento da Fundação Salvador Arena que, pela primeira vez, passa a oferecer cursos de pós-graduação. Além da formação em gestão educacional, foi implementada qualificação na área de gestão de projetos em inovação e sustentabilidade. Aula inaugural realizada na sexta-feira foi ministrada pelo professor doutor Herman Voorawald, ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo.

Para Regina Celi Venâncio, diretora-presidente da Fundação Salvador Arena. a ação, além de materializar desejo do conselho da instituição, pretende contribuir com a qualidade da educação pública no País. “Mantemos sempre um olhar à frente, preparando nossa comunidade estudantil para gerar transformações na sociedade, para gerar novos ciclos de evolução, independente de suas áreas de atuação, pois sabemos que a excelência exige método multidisciplinar, que instigue aos participantes a responsabilidade de compartilhar as experiências vividas, ao longo de nossos cursos.”