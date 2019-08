Caminhada da paz realizada por pastoral reúne principalmente jovens

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:00



“Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.” O lema atribuído a São Francisco de Assis guiou cerca de 200 fiéis pelas ruas e bairros de Santo André ontem à tarde. Eles participaram da Caminhada da Paz, promovida pela região pastoral Santo André Leste.

Com o tema Por um Mundo Sem Violência, especialmente jovens levantaram faixas enquanto cantavam e caminhavam pela Vila Mazzei, Jardim do Estádio e, por fim, Vila Linda.

O grupo saiu às 14h30 da frente do 6º DP (Distrito Policial), localizado na Rua Sigma. Nas paradas, incluindo a da Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Jardim do Estádio, foram feitos discursos por um mundo sem violência e com mais justiça.

Também foram solicitados momentos de oração e reflexão sobre a prática do amor ao próximo e exercício da solidariedade aos pobres e injustiçados. “O mais importante é levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que a sociedade em que vivemos é marcada boa parte pela cultura do ódio e da não reconciliação. E nós, enquanto cristãos, somos chamados a promover a cultura da paz, do encontro e do perdão”, avalia o padre Alessandre Benedito, pároco da Igreja Mãe de Deus e dos Órfãos e um dos organizadores da atividade.

O itinerário foi finalizado com uma peça teatral e a Santa Missa na Paróquia Cristo Operário, na Vila Linda.