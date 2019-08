Cachorrão dá o troco e aplica 3 a 0 no Ramalhão

Do Diário do Grande ABC



04/08/2019 | 18:42



O EC São Bernardo surpreendeu e deu o troco ao bater o Santo André, neste domingo, por 3 a 0 em pleno Estádio Bruno Daniel, devolvendo o revés em casa sofrido no confronto regional do primeiro turno desta fase da Copa Paulista. Atuando boa parte do jogo na defesa, o Cachorrão balançou às redes quando teve chance, abrindo o placar com Wesley, logo nos primeiros dez minutos do duelo, e depois, já perto do fim, fez com Jhonny e Felipinho.

O Ramalhão iniciou o jogo ditando o ritmo, com mais posse de bola, mas a tática do Cachorrão em explorar os contra-ataques foi exitoso. O gol rápido saiu após falha na marcação em cobrança de escanteio. Apesar do marcador, o Santo André seguiu melhor e pressionou os visitantes, só que desperdiçou as oportunidades.

A partida pela sétima rodada era briga direta. Com o resultado, o time de São Bernardo assume a terceira colocação do Grupo 4, com dez pontos, ultrapassando o Ramalhão, que fica estacionado logo na sequência, com oito.

Ambos retornam a campo no sábado. O Santo André visita a Ponte Preta, às 10h, em Águas de Lindóia, enquanto o São Bernardo recebe o Grêmio Osasco, às 15h, em casa.