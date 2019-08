Grande ABC possui 420 vagas disponíveis para quem busca recolocação no mercado de trabalho

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:00



Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, o Grande ABC possui 420 vagas disponíveis nesta semana. Entre os destaques está o processo seletivo para 50 técnicos de enfermagem em São Caetano. Também há vagas em aberto para auxiliar de limpeza, pedreiro de alvenaria, entre outras, disponíveis nos centros públicos da região.

Para entrar no processo seletivo de 50 técnicos de enfermagem é necessário ter completado curso técnico na área, mais seis meses de experiência, no mínimo. O processo seletivo acontece na quinta-feira, às 9h, no Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete, 651), no setor CERT. A Prefeitura recomenda que os candidatos compareçam com 30 minutos de antecedência, com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS.

Em Santo André, são 26 vagas no CPETR (Centros Público de Emprego, Trabalho e Renda). A maior parte é para costureiras (dez), mas também há opções para quem busca vaga para instalador de rastreador automotivo (quatro).

No CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 67 oportunidades. São 12 para auxiliar de limpeza, com exigência de ensino fundamental completo, e 12 para auxiliar operacional de logística, reservadas a candidatos que já tenham completado o ensino médio. Há oportunidades para auxiliar de almoxarifado (dez), auxiliar de cozinha (cinco) e operador de máquina de envasar líquidos (cinco).

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá oferece 77 vagas, sendo que a maioria é para pedreiro de alvenaria (32). Há chance para auxiliar de linha de produção em empresa de botijão de gás (15), oito para operador de armazém, quatro para vendedor interno com experiência em ótica, entre outros. Das vagas disponibilizadas, dez são reservadas para portadores de deficiência na função de auxiliar de limpeza. Interessados devem comparecer aos centros de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.

Na Luandre, agência de empregos que possui unidade em Santo André, são 200 vagas. Os salários podem chegar a até R$ 5.000 para analista de departamento pessoal e R$ 6.000 para enfermeiro do trabalho. Para se candidatar basta acessar www.luandre.com.br.

BRASKEM

Estudantes de penúltimo e último anos de universidades ou que estejam a partir do segundo semestre no ensino técnico podem se inscrever no programa de estágio da Braskem, petroquímica com unidades na região. Além de games, entrevista online e dinâmicas, a equipe responsável pela escolha não terá acesso a informações como faculdade e idade dos candidatos, visando aumentar a diversidade da empresa. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.jovensbraskem.com.br até 9 de setembro.