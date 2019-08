Capital registra tarde mais fria do ano neste domingo, diz CGE

04/08/2019 | 18:08



A tarde deste domingo, 4, foi a mais fria do inverno e do ano na capital paulista, com média máxima de 11,7ºC e menor temperatura observada no Jabaquara, zona sul, com 10ºC. Até então, a tarde deste sábado, 3, era a mais fria com a máxima de 12,6ºC, com menor temperatura em Parelheiros, também na zona sul, com 10,7ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a combinação de ar frio de origem polar e ausência do sol favoreceu o novo recorde de máxima mais baixa. A sensação de frio se manteve abaixo dos 10°C e com pequena amplitude térmica em função do tempo fechado e úmido.

Os termômetros apontam 12°C no Tremembé, na zona norte e 10°C no Jabaquara, na zona sul. A umidade relativa do ar nesses locais é respectivamente de 85% e 81%. Por causa dos ventos que sopram do quadrante sul, a sensação térmica em média é de 5°C.

Segundo o CGE, desde 14h desta sexta-feira, 2, a Defesa Civil decretou estado de alerta para baixas temperaturas na cidade. Nesta noite, a garoa será eventual e os ventos determinam sensação térmica inferior ao aferido pelos termômetros.

Próximos dias

A segunda-feira, 5, começa com formação de névoa úmida e céu nublado. No decorrer do dia, mesmo entre muitas nuvens, o sol aparece e aos poucos a temperatura apresenta elevação. Não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre 10°C ao amanhecer e 19°C à tarde.

A terça-feira, 6, terá formação de neblina ao amanhecer. A tarde será ensolarada e com temperatura agradável. Mínima de 11°C e máxima de 22°C.