Mauro Sousa recebe alguns famosos durante apresentação de um musical da Turma da Mônica

04/08/2019 | 18:11



Mauro Sousa e seu atual namorado, Rafael Piccin, receberam alguns amigos famosos na tarde deste domingo, dia 4, para assistirem a última apresentação da temporada em São Paulo do Circo da Turma da Mônica - Brasilis. E dá uma olhada como os dois estavam elegantes! Mauro estava todo trabalhado no social esportivo com uma calça bege, blazer cinza, camiseta branca por baixo e nos pés um tênis azul. Já Rafa aproveitou para mostrar toda a sua elegância com uma calça preta, camisa branca, blusa cinza e um cachecol no pescoço.

Karina Bacchi levou Enrico para assistir ao musical e a loira estava toda trabalhada em um conjuntinho vermelho. Já o pequeno estava usando uma calça na mesma tonalidade que a mamãe, uma camisa jeans por baixo e uma blusa de grife por cima. Chique!

Rafa Brites também saiu de casa e levou Rocco para ver a apresentação. A loira estava toda trabalhada no casacão pretinho básico e o garotinho estava de calça listrada e também um blusão.