Grazi Massafera publicada foto fazendo pose de Ioga e fãs ficam extremamente assustados

04/08/2019 | 18:11



Não é novidade para ninguém que Grazi Massafera tem uma elasticidade absurda no corpo, né? E foi no último sábado, dia 3, que a atriz resolveu compartilhar nas suas redes sociais com seus fãs e seguidores uma pose nova durante um momento de Ioga.

A loira apareceu abraçando o seu pé de uma forma jamais vista pelos internautas seguidores dela porque apesar de receber diversas mensagens de famosos elogiando a elasticidade, Grazi recebeu também outros comentários de fãs assustados.

Cuidado, menina. Olha essa coluna!!!, disse uma internauta.

Fabiana Karla aproveitou a situação e soltou uma brincadeira na mesma postagem.

Gra, eu só não faço essa foto porque eu não tenho esse tapetinho, brincou.

Lembrando que é necessário muito tempo de treinamento e de atividade física para conseguir fazer as posições que Grazi Massafera publica nas suas redes sociais, e claro, é necessário toda uma ajuda de um profissional.