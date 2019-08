Morre, aos 94 anos, o documentarista D.A. Pennebaker

04/08/2019 | 18:06



Faleceu na quinta-feira, 1º, de causas naturais, aos 94 anos, em sua casa de Long Island, o documentarista norte-americano D.A. Pennebaker. O anúncio de sua morte foi feito ontem pela agência Associated Press. Com seu estilo pessoal ele ajudou a popularizar o que os franceses batizaram como "cinéma verité", ou cinema-verdade, realizando filmes de grande repercussão, especialmente entre os apreciadores de música pop, ao filmar documentários sobre Bob Dylan e Jimi Hendrix.

Ele também dirigiu documentários discutindo a política norte-americana dos anos 1960, tendo como personagens a família Kennedy e a atriz Jane Fonda, em plena militância contra a guerra do Vietnã. Pennebaker foi assistente de direção de um documentário histórico, Primárias (1960), lançado no Brasil pelo Instituto Moreira Salles, sobre a campanha política do ex-presidente norte-americano John Kennedy contra Hubert Humphrey.

Don't Look Back, documentário sobre Bob Dylan realizado em 1965, é até hoje considerado o primeiro grande documentário da história do rock americano. Seu filme de maior popular do gênero é Monterey Pop, sobre o festival pop de Monterrey em 1967. Seu último filme, ainda inédito, é Rebirth.