Cara Delevingne teria se casado com Ashley Benson em uma cerimônia secreta em Las Vegas, diz site

04/08/2019 | 17:11



Parece que o relacionamento de Cara Delevingne e a namorada Ashley Benson tomou um novo rumo. De acordo com informações publicadas pelo The Sun o casal teria oficializado a relação em uma capela com tema de Elvis Presley em Las Vegas, só que tudo foi super secreto, nem os amigos famosos tiveram a chance de marcar presença nesse momento tão íntimo do casal. O dono da capela teria conversado com o jornal e chegou até a dar alguns detalhes do que aconteceu.

Elas tinham certeza do que estavam fazendo e tinham certeza do que elas significam uma para a outra. Elas eram claramente entregues uma a outra e tinham os maiores sorrisos em seus rostos. Você podia ver que elas estavam falando sério sobre o que estavam fazendo, mas se divertindo ainda mais. Elas queriam que tudo fosse simples e tranquilo.

Lembrando que antes de oficializarem a relação, Cara e Ashley já tinham sido vistas durante uma viagem à França ostentando alianças iguais, isso só prova o quanto o casamento entre elas é real. Que fofas, né!?