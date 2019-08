Pedro Geromel aponta evolução do Grêmio e torce por permanência de Everton

04/08/2019 | 16:15



Um dos pilares do elenco comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o zagueiro Pedro Geromel destacou neste domingo a evolução do Grêmio no período pós-Copa América. Para o defensor, o crescimento do time gaúcho é visível e faz parte do planejamento traçado anteriormente.

Os últimos resultados positivos comprovam o pensamento de Pedro Geromel, uma vez que o Grêmio ainda não perdeu na retomada das competições. Em sete jogos, levando em conta Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, o time tricolor venceu quatro vezes e empatou outras três.

"Nosso time está bem focado, com objetivo claro e planejamento bem traçado. Desde que voltamos da Copa América, não perdemos ainda e isso mostra a força do nosso grupo. A grande maioria dos jogadores está disponível para o Renato (Gaúcho), o que aumenta a competição e eleva o nível do time", destacou.

O zagueiro também falou sobre o futuro de seu companheiro Everton, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Ele chamou a atenção de clubes europeus após se destacar pela seleção brasileira na Copa América e ainda não definiu se permanece no Grêmio nesta temporada.

"Por mim, ele ficaria aqui o tempo todo que eu jogar. É um jogador que agrega muito, decide a maioria dos jogos para nós. Fez 20 gols no ano? 11? Ah, contei os dos treinos. Ele ajuda muito. Contar com ele é muito bom. Se ele puder ficar, a gente agradece", comentou.

Nesta segunda-feira, o Grêmio pode melhorar ainda mais os seus números. O time de Renato Gaúcho enfrenta a Chapecoense, às 20 horas, em casa. O duelo é válido pela 13.ª rodada do Brasileirão, no qual a equipe gaúcha busca uma recuperação para encostar nos primeiros colocados. No momento, soma 16 pontos e ocupa a 12.ª colocação.

No treino deste domingo, o último antes da partida, Renato Gaúcho escolheu a privacidade e fechou a atividade. O goleiro Paulo Victor foi poupado dos trabalhos, mas não preocupa e deve estar em campo. A maioria dos titulares deve atuar, uma vez que o jogo o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, que seria no meio desta semana, foi adiado para o dia 14 e, assim, a prioridade será o duelo contra a Chapecoense.

A novidade pode ser a escalação de Luciano. Apresentado na última sexta-feira, o atacante, que veio do Fluminense, já foi registrado no Boletim Informativo Diária (BID) da CBF e está apto a fazer a sua estreia com a camisa gremista.