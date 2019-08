Heloisa Périssé desabafa após passar por uma cirurgia super delicada

04/08/2019 | 16:11



Heloisa Périssé usou as suas redes sociais neste sábado, dia 3, para compartilhar um agradecimento a todos os fãs, amigos e seguidores que pararam um minutinho do seu dia para encaminhar uma mensagem de força para ela após a cirurgia em que foi submetida.

Obrigada a todos que me mandaram as mensagens mais lindas que já recebi! Obrigada as flores, os telefonemas, as orações! Só desse amor todo já me sinto melhor e muito forte. Em breve vou tirar uma selfie! Porque depois da cirurgia minha boca ficou um pouquinho tortinha! kkkkk, mas tá charmoso. E isso é temporário! De repente não vou nem deixar certinho não!! Vou mandar um beijo tortinho mesmo, afinal, é o que temos para hoje e a vida segue!! Beijos tortinho para vocês kkkk!

Para quem não sabe, a atriz compartilhou recentemente que foi diagnosticada com um tumor nas glândulas salivares, mas já passou pela cirurgia e agora vai entrar com os procedimentos mais radicais, como a quimioterapia e a radioterapia.