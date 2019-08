Após fã pedir para Pedro Scooby arrumar um emprego, Anitta afirma: Nunca precisei pagar nada para ele

04/08/2019 | 16:11



Após Luana Piovani revelar que seus filhos irão fazer uma viagem para California, Estados Unidos, com o pai, Pedro Scooby, todos os olhares se voltaram para Anitta que, coincidentemente, irá se apresentar no local dia 10 de agosto. A cantora está fazendo uma turnê internacional, mas isso não significa que esteja longe do amado, já que ele está a acompanhando nas viagens.

No entanto, parece que toda essa proximidade está incomodando alguns fãs que, nas redes sociais, estão comentando a respeito da ocupação de Scooby. Uma internauta em especial, mando a seguinte mensagem para a cantora.

Me desculpa o comentário. Sou sua fã, mas esse rapaz ao seu lado tem que arrumar um emprego e parar de andar na aba dos outros. Arrume um emprego pra ele, escreveu ela.

Anitta, educada, respondeu sua seguidora logo em seguida dizendo:

Obrigada pelo carinho comigo. Ele tem a profissão dele, que é surfista. Mas não curte mais entrar nas competições porque requer uma abdicação muito grande da vida, e ele gosta de viver. Cada um escolhe o tipo de vida que te faz feliz. Nunca precisei pagar nada para ele. Além de se bancar, me dá presentes incríveis (risos) e pros filhos também. Mas não me importaria se precisasse pagar algo algum dia. Sempre ofereci dividir a conta com meus parceiros. Quantas mulheres decidem ser donas de casa e acompanharem seus maridos e isso é visto com normalidade. O oposto também deveria ser, na minha opinião. O importante é ser feliz com suas escolhas. Eu sou feliz trabalhando que nem um jegue e ele é feliz trabalhando quando tá afim. Tudo certo, garantiu a cantora, sem deixar de ressaltar o namorado na mensagem.

Pedro Scooby, por sua vez, também não perde a oportunidade de elogiar Anitta. Recentemente a cantora estava em um restaurante na Itália enquanto jantava com o namorado quando suas músicas começaram a tocar no estabelecimento. Ela, então, resolveu pegar um microfone e cantar de improviso. Em suas redes sociais, Scooby registrou o momento e declarou:

Minha mulher é f**a!