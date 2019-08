Show de Sandy e Junior tem plateia com artistas e festa para Bruna Marquezine

04/08/2019 | 14:43



A plateia do show de Sandy e Junior na noite deste sábado, 3, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, contou com a presença de muitos artistas.

Bruna Marquezine chegou a ganhar uma festa de aniversário surpresa e o bolo foi entregue pelo próprio Junior. "Meu pai do céu! Era o Junior Lima segurando o bolo! Esse já é o melhor aniversário", escreveu a atriz que completa 24 anos neste domingo, 4.

A aniversariante, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foram para o show em uma van com outros amigos. Nos stories os atores globais mostraram que durante o caminho foram cantando as músicas da dupla.

Fernanda Paes Leme, que estreou na TV interpretando a Patty no seriado Sandy e Junior, Fernanda Gentil, Sophia Abrahão, João Vicente de Castro, Bruno de Luca, Fernanda Rodrigues, Rafa Brites, Marcius Melhem, Giovanna Lancelotti e Majur também estavam na plateia da turnê Nossa História.