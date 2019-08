Maria Elisa e Carol Solberg perdem para canadenses e levam a prata em Viena

04/08/2019 | 14:10



O Brasil encerrou a participação no torneio feminino da etapa de Viena, na Áustria, com duas medalhas. Depois de Ágatha e Duda já haviam garantirem o bronze no sábado, Maria Elisa e Carol Solberg conquistaram a prata na manhã deste domingo, em final realizada contra as atuais campeãs mundiais, as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes.

Na grande decisão, que estava programada para a noite do dia anterior, mas, em razão das condições climáticas, foi adiada para a manhã deste domingo, As brasileiras acabaram superadas pelas canadenses por 2 sets a 0 (parciais de 19/21 e 16/21). Antes, na semifinal, Maria Elisa e Carol Solberg haviam deixado pelo caminho as compatriotas Taiana e Talita, derrotadas por 2 sets a 1.

Maria Elisa pontuou que o sistema defensivo e o saque não funcionaram da maneira que a dupla esperava. "Eu pequei na virada de bola na reta final. A gente tem que pensar muito, sou uma jogadora baixa contra um bloqueio muito alto. Eu não fui inteligente no final do jogo em duas bolas. E nesse nível isso faz muita diferença. Conseguimos quebrar o passe delas em alguns momentos. Elas usaram bem as armas que têm. Eu precisava ser muito precisa, e hoje nosso saque e sistema defensivo não foram muito bem", avaliou.

A etapa cinco estrelas em Viena encerra uma sequência de seis semanas consecutivas de eventos válidos para a corrida olímpica brasileira. O próximo compromisso na agenda é o torneio quatro estrelas de Moscou, na Rússia, que acontece entre os dias 13 e 18 de agosto. O intervalo é importante para a recuperação física das atletas.

"Eu e Maria não fomos tão bem no início do ano. É muito cansativo e estressante participar da corrida olímpica. Foi muito tempo jogando fora, e agora queremos voltar para casa e nos recuperar. Fizemos duas finais de Major. É incrível ter resultados assim, mas são muitos times fortes na disputa. A pressão é enorme e temos que fazer o nosso melhor sempre", comentou Carol Solberg.

Com os resultados de Viena, Ágatha e Duda assumem a liderança da corrida olímpica brasileira com 5910 pontos. Ana Patrícia e Rebecca, que ficaram em nono na Áustria, agora estão em segundo, com 5750. Carol e Maria Elisa seguem na terceira posição, com 4580.