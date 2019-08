Após traição de André Marinho vir à tona, mulher com quem ele se relacionou se pronuncia: A minha vida virou um inferno

04/08/2019 | 14:10



Após Drika Marinho revelar que não está mais com André Marinho após uma traição dele vir à tona, chegou a vez da mulher com quem ele se relacionou falar. Em contato com a colunista Fábia Oliveira, Tailane Peixoto desabafou neste domingo, dia 4, sobre como ficou a sua vida depois que seu romance com o ex-participante do Power Couple.

A minha vida virou um inferno. Não consigo ter paz. As pessoas estão me atacando. Eu era solteira. Sempre fui. Eu não destruí família de ninguém, declarou.

Dessa relação com o músico a mulher teve uma menina, que está com atualmente sete meses de vida e recebe pensão do pai. Assim que Drika anunciou o término do relacionamento com André, muita gente imaginou que ele iria morar com Tailane. No entanto, pelo que parece ele está na casa dos pais.