Manchester City bate Liverpool nos pênaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra

04/08/2019 | 13:20



O Manchester City já começou a temporada como terminou a última: comemorando mais um título. O time de Josep Guardiola enfrentou o Liverpool no histórico estádio de Wembley, pela Supercopa Copa da Inglaterra, e após empate por 1 a 1 no tempo normal, venceu nos pênaltis e levou a taça.

A competição que abre a temporada do futebol inglês coloca frente a frente os campeões do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Como o City conquistou os dois troféus na última temporada, o Liverpool disputou o torneio como o vice-campeão nacional.

A exemplo do que se viu nas últimas temporadas, o City começou a partida partindo para cima e disposto a resolver o jogo nos minutos iniciais. E a estratégia surtiu efeito. Depois de 12 minutos de pressão, o time de Guardiola abriu o placar bem ao seu estilo. A equipe tabelou em meio à defesa do Liverpool com passes rápidos até que Sterling completou para o fundo do gol. A bola ainda passou por baixo das pernas de Alisson.

Na segunda etapa, o Liverpool passou a pressionar em busca do empate e chegou a acertar a trave duas vezes. Primeiro com Van Dijk, aproveitando cruzamento, e depois em jogada individual de Salah.

O City respondeu na mesma moeda e, em contra-ataque, Sterling foi quem parou finalizou no poste direito do gol defendido por Alisson. De tanto insistir, o Liverpool chegou ao gol de empate aos 32 minutos, quando a bola foi levantada para a área e o zagueiro Matip subiu mais do que a marcação para completar de cabeça.

Até o apito final, o Liverpool ainda teve mais algumas chances, mas parou em grande exibição do goleiro chileno Claudio Bravo. Na melhor chance, Salah superou até mesmo o goleiro, mas Walker se esticou todo para cortar a bola de forma incrível em cima da linha.

Como o empate persistiu, a disputa foi para os pênaltis, e Bravo brilhou novamente. O chileno defendeu a cobrança de Wijnaldum, enquanto todos os jogadores do City converteram suas cobranças. Coube a Gabriel Jesus converter o último pênalti e garantir mais um título aos comandados de Guardiola, que abrem a temporada em grande estilo.

As equipes agora se preparam para a disputa do Campeonato Inglês, que começa já nesta semana. O Liverpool faz a partida de abertura da competição na sexta-feira, recebendo o Norwich, enquanto o Manchester City vai a campo no sábado, contra o West Ham, fora de casa.