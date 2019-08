Whindersson Nunes revela que fez reposição hormonal após ter problemas na hora H: Acontecia a famigerada broxada

04/08/2019 | 12:11



Whindersson Nunes fez uma baita revelação na noite do último sábado, dia 3, durante sua participação no Altas Horas, programa da TV Globo. Ao falar sobre sua vida sexual, o humorista contou que precisou fazer reposição hormonal após perder a libido.

- Tinha dias que não estava com vontade de transar. Às vezes, sentia vontade, mas quando chegava lá, não estava com tanta vontade mais. No meio do processo, acontecia a famigerada broxada, confessou durante o quadro da sexóloga Laura Muller.

O youtuber ainda explicou que a reposição funcionou bem, mas que achava ser muito novo para precisar desse tratamento.

- Pensei: Será que vou ter que fazer reposição hormonal sempre?, perguntou à Muller. A sexóloga confirmou que não é comum um homem tão jovem quando Whindersson precisar do tratamento, mas disse que não há motivo para preocupação.

- Não quer dizer que vai acontecer para a vida inteira. E [é preciso] encarar, também, as falhas como uma coisa normal, com bom humor, comentou.

Assim como Whindersson, Fábio Porchat também estava presente no programa. De quebra, ele optou por se juntar ao colega após Serginho Groisman pedir para que ele contasse uma história que jamais tivesse revelado na televisão. Foi quando o humorista surpreendeu e confessou que teve uma relação sexual extremamente rápida enquanto ficava com uma garota dentro do carro, no condomínio dela.

- 1 minuto... É isso, é o meu fracasso, minha tristeza, não tem o que fazer... Vou chegar ao orgasmo aqui, vou me justificar, depois invento... Quando gozei, o segurança bateu no vidro: Vamos parar aí!. Falei: Melhor parar mesmo, vamos embora que estamos atrasadíssimos, riu Porchat.

No entanto, ainda que a aparição de Whindersson tivesse chamada atenção pela revelação sobre sua vida sexual. Ele, que é casado com Luisa Sonza, também falou sobre temas mais sérios, como, por exemplo, sua depressão. Vale lembrar que, em abril, ele usou as redes sociais para dizer que precisaria dar uma pausa na carreira e, hoje, demonstrou gratidão aos seguidores pelo apoio que recebeu.

- Quando tuitei sobre o que estava sentindo, pensei: Poxa, já ajudei muita gente. Muita gente sorriu por conta de um vídeo, muita gente que gosta e que se sente bem, e me para na rua para dizer que em muitos momentos ajudei. Tornei aquilo como, também posso ser ajudado pelo meu público. Então, postei, e realmente fui. As pessoas foram muito legais comigo, muito atenciosas. Isso me ajudou muito, não me arrependo, não, concluiu.