04/08/2019 | 12:11



Sasha Meneghel está de visual novo! Depois de completar 21 anos de idade, com direito a comemoração em Fernando de Noronha, a estudante de moda resolveu repaginar o estilo e apareceu com os fios mais curtinhos. No último sábado, dia 3, ela mostrou o resultado através de um vídeo publicado no Instagram.

Sasha deixou o comprimento do cabelo na altura dos ombros, enquanto a franja ficou ainda mais curta, perto do queixo.

Olha que ela está gostando dele mais curtinho. Será que vamos encurtar mais?, questionou Rafa Dios, cabeleireiro responsável pela transformação.