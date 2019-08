Príncipe Harry publica mensagem romântica para celebrar aniversário de Meghan Markle

04/08/2019 | 11:10



Neste domingo, dia 4, Meghan Markle completa 38 anos de idade e, para comemorar, o príncipe Harry deixou uma singela homenagem para a esposa e duquesa de Sussex. No Instagram do casal, o duque e neto da rainha Elizabeth II publicou uma foto da mamãe de Archie Harrison e escreveu:

Desejando à Sua Alteza Real Duquesa de Sussex um feliz aniversário. Feliz aniversário para a minha esposa maravilhosa. Obrigado por estar comigo nesta aventura. Com amor, H.

No clique, Meghan aparece sorridente enquanto está sentada e usando um vestido azul. A publicação conta com mais de 680 mil curitdas, além de cerca de 17 mil comentários de seguidores desejando felicidades à duquesa.

O Instagram do Palácio de Kensignton, comandado por príncipe William e Kate Middleton, também deixou homenagem para Meghan. Os cunhados da duquesa escreveram: Desejando um feliz aniversário à Duquesa de Sussex hoje! O mesmo se deu com o perfil na rede social da rainha Elizabeth II e do príncipe Charles, pai de Harry e William.

Esse é o primeiro aniversário que Meghan comemora após se tornar mãe. Em junho, ela deu à luz Archie, primeiro filho com Harry. Os dois estão casados desde maio de 2018.