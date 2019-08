Choco Run reúne centenas em Ribeirão Pires

Dérek Bittencourt



04/08/2019 | 11:12



Centenas de pessoas do Grande ABC, Capital e Alto Tietê levantaram cedo neste domingo para praticar esporte em Ribeirão Pires. Foi realizada a terceira edição da Choco Run, corrida de rua que faz parte da grade do tradicional Festival do Chocolate do município. Nem mesmo o frio de 7°C desanimou os participantes, que completaram percursos de 5 km e 10 km pelas principais vias da estância turística.

O prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB), a primeira-dama, Flávia Dotto, o vice-prefeito Gabriel Roncon e o secretário de Esportes Eduardo Iuquio Ywasaki mais do que marcaram presença, participando da prova dos 5 km.

Entre as mulheres, quem levou a melhor no trajeto de 10 km foi Viviane Cláudia de Souza, com o tempo de 40min01s. A vice-campeã foi Isabel Silva de Jesus, enquanto Marlyi Ferreira dos Santos, Erika Rocha e Adriana Rabelo dos Santos completaram o pódio.

Já na prova masculina, o título ficou com Marckson Clay Silva dos Santos, que voou baixo para completar em 32min24s. Ele foi seguido por José Paulo dos Santos, João Rodrigues dos Santos Júnior, João Pires Lins e Adriano Estevão da Silva.