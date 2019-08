Barcelona acerta com lateral Junior Firpo e estipula multa de quase R$ 1 bilhão

04/08/2019 | 09:50



O Barcelona anunciou neste domingo a contratação do lateral-esquerdo dominicano Junior Firpo. O jogador de 22 anos veio do Betis e foi comprado por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões), considerando 18 milhões na aquisição e mais 12 milhões em variáveis.

O que impressiona mais na contratação de Firpo é o valor da multa rescisória, estipulada pelo Barcelona em 200 milhões de euros (cerca de R$ 865 milhões). Ele assinou contrato pelas próximas cinco temporadas, até junho de 2024, e se tornou o quinto reforço do Barcelona para a temporada que está prestes a começar.

"Estou muito feliz por estar aqui com estes grandes jogadores. Espero que façamos grandes coisas", disse o novo reforço do clube catalão, que, além dele, trouxe o goleiro brasileiro Neto, o lateral-direito senegalês Moussa Wagué, o meia holandês Frankie de Jong e o atacante francês Antoine Griezmann. O astro brasileiro Neymar ainda está com o futuro indefinido e pode retornar ao clube da Catalunha.

Junior Firpo é natural da República Dominicana e chegou ainda criança, quando tinha seis anos, à Espanha. Ele jogou nas categorias de base do Málaga antes de se transferir em 2014 ao Betis, no qual fez sua estreia no time principal em fevereiro de 2018. Na última temporada, o jovem participou de 29 partidas, com cinco assistências e três gols, sendo um deles contra o próprio Barcelona, na vitória do Bétis por 4 a 3 no Camp Nou.

Tratado como uma joia desde cedo, Firpo, natural de Santo Domingo, capital da República Dominicana, tem dupla nacionalidade e defende as seleções de base da Espanha, com a qual foi campeão do Campeonato Europeu Sub-21 recentemente.