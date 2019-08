04/08/2019 | 09:10



O médico Drauzio Varella estreia a série Não Tá Tudo Bem, mas Vai Ficar, no Fantástico. Nela, fala sobre causas e sintomas da depressão, doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, atingindo um universo amplo. A cantora sertaneja Paula Fernandes e o rapper baiano Baco Exu do Blues são algumas das vítimas.

Serão três episódios, em um mergulho profundo, mostrando como esse mal faz com que as pessoas tenham a forma de pensar e sentir distorcidas.

No primeiro capítulo, o apresentador explica o que é depressão, o desequilíbrio químico que ocorre no cérebro e a dificuldade de reconhecer o problema.

