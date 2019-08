Alcolumbre diz que indicação de Eduardo a embaixador serguirá 'rito normal'

03/08/2019 | 21:43



O presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), afirmou neste sábado, 3, que agirá de acordo com o regimento da Casa e de forma "imparcial" durante a tramitação da análise de indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos.

"Mais uma vez reafirmo que as indicações para qualquer embaixador seguirão o rito regimental do Senado Federal. Como presidente do Senado, não tenho poder de voto. Trabalharei e agirei seguindo o regimento de forma totalmente imparcial. Meu papel é de magistrado", disse por meio de nota.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou neste sábado, 3, que Alcolumbre pretende esperar que o governo tenha votos suficientes para só então pautar a indicação à Embaixada.

A indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro deve ser formalizada pelo Planalto na semana que vem. Os senadores precisam aprovar o nome para que Eduardo assuma o posto.

A avaliação de parlamentares é que ainda não há apoio garantido para a aprovação, que exige metade mais um dos votos dos presentes no dia da votação na comissão e no plenário.

Alcolumbre chegou a manifestar a interlocutores descontentamento sobre a sugestão de Eduardo para a representação diplomática nos Estados Unidos. A situação foi facilitada com o pedido de retirada das indicações de dois conselheiros para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), feito por Bolsonaro na quinta-feira.

Como o jornal O Estado de S. Paulo publicou na sexta-feira, Alcolumbre havia discordado dos nomes para o Cade. Com o cancelamento das indicações, agora participará da escolha dos novos conselheiros.

Em nota, Alcolumbre negou que a retirada dos nomes seja uma troca de favores. "As pessoas precisam começar a mudar o conceito sobre a política, de que tudo é resolvido com indicações ou troca de favores", declarou o senador na mesma nota.