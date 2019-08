Do Diário do Grande ABC



04/08/2019 | 07:00



O São Caetano bateu ontem o Grêmio Osasco por placar de 1 a 0, no Anacleto Campanella, emplacando a sexta vitória consecutiva na Copa Paulista. De quebra, assegurou vaga na segunda fase. Apesar da superioridade, tomando as rédeas do duelo, com mais posse de bola, o Azulão anotou o gol único do embate apenas no segundo tempo, com Alvinho. Com o saldo, a equipe azulina está isolada no primeiro lugar do Grupo 4, com 19 pontos. O time volta a campo no sábado para receber em casa o Água Santa.