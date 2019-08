Do Diário do Grande ABC



04/08/2019 | 07:00



O Água Santa se deu bem contra a Ponte Preta, ontem, e venceu por 2 a 1 em partida disputada no Distrital do Inamar, em Diadema, pela sétima rodada da Copa Paulista. Com jogo seguro e melhor na parte técnica, o Netuno fez o placar com os veteranos Diogo Marzagão e Anselmo. Marciano, de pênalti, descontou para a Macaca.

Diante do resultado, o time do Grande ABC assumiu o posto provisório de vice-líder do grupo 4, com 11 pontos, firme na zona de classificação.

O Netuno visita no sábado o São Caetano.