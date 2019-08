PSDB elege aliado de Morando para nova coordenação regional

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



04/08/2019 | 07:00



O PSDB elegeu ontem a nova coordenação regional do Grande ABC. Integrante do diretório estadual do partido, o empresário Flávio Rodrigues dos Santos foi eleito ao posto, em substituição a Márcio Canuto – presidente da executiva local de Mauá – durante processo de votação realizada na sede da legenda em São Bernardo, em chapa única, formada junto com Anderson Pires de Campos na função de secretário-geral. Flávio é aliado do prefeito de Bernardo, o tucano Orlando Morando, resultado, portanto, que mantém o cenário político.

O novo coordenador do tucanato terá mandato de dois anos à frente do grupo. A votação conta com delegados da sigla, prefeitos e vereadores, tendo as presenças de Morando e do presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro. Chamou atenção a ausência de representantes de Ribeirão Pires. Componente da executiva paulista do PSDB, Canuto já estava há seis anos no comando do bloco. Com o ex-dirigente, o partido chegou às quatro vitórias majoritárias na eleição de 2016 (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Rio Grande da Serra) e pulou de nove para 22 parlamentares nos legislativos da região.

Flávio ficará incumbido da missão de liderar o processo para a corrida eleitoral de 2020. Ele reiterou tese que a legenda lançará candidatos nas sete cidades do Grande ABC, pontuando que a atuação será na formação da estrutura partidária, com novos quadros e setores. “O PSDB está empenhado em proporcionar o melhor para toda a sociedade, de maneira sólida e transparente. O partido sabe da sua responsabilidade e vem trabalhando nesta linha”, disse, sem citar nomes.

Em situação concreta, a sigla tende a ir para a reeleição em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Ribeirão Pires deve contabilizar o retorno de Adler Kiko Teixeira ao tucanato. Em Mauá, o empresário José Roberto Lourencini é o principal cotado. Já nos outros municípios, o quadro está em tratativas preliminares.