Fãs de Friends vão poder visitar área interativa para celebrar os 25 anos de lançamento da série

03/08/2019 | 18:11



Aos amantes de Friends não é nenhuma novidade que a série vai celebrar os seus 25 anos de lançamento em setembro deste ano e a NBC juntinho com a Warner Bross. estão prestes a lançar em Nova York uma experiência incrível e totalmente imersiva da série.

Os fãs que arrumarem um tempinho tanto para pegar uma fila considerável para conseguir visitar essa experiência poderão conhecer alguns dos locais mais lendários da comédia. Existem poltronas reclináveis e a mesa memorável de pebolim de Chandler e Joey, o Central Perk com direito a sofá laranja e a icônica porta roxa do apartamento de Monica.

Além de tudo isso, existe a possibilidade dos fãs assistirem a abertura do seriado e até uma sessão em que os presentes poderão aprender os melhores truques de limpeza da personagem de Courtney Cox. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, mas o espaço para visitação em Nova York só vai ser aberto entre os dias 7 de setembro e 6 de outubro.